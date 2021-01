Stafchef van Spaanse leger neemt ontslag na corruptie met vaccins

Joe Bidens overleden zoon Beau zit mee in het Witte Huis

22 januari Joe Bidens zoon Beau overleed in 2015 op amper 46-jarige leeftijd aan een hersentumor. Bij het afscheid van zijn thuisstaat Delaware dinsdagavond zei Joe Biden met tranen in de ogen dat het eigenlijk zijn zoon Beau had moeten zijn die zou worden ingezworen als nieuwe president van de VS. Beau Biden is er nu toch bij, daar in het Witte Huis. Op foto’s achter de Resolute Desk in het Oval Office, de werkplek van zijn vader Joe.