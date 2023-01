“Stafchef van Biden wil na twee jaar ontslag nemen”

Brit (97) gaat voor het eerst weer zwemmen sinds zijn schip door de Duitsers werd getorpe­deerd tijdens de Tweede Wereldoor­log

Een Britse veteraan - marinier tijdens Wereldoorlog Twee - heeft op 97-jarige leeftijd een belangrijk trauma uit de oorlog overwonnen. Het lijkt nochtans zo simpel: Roger Roberts nam een duik in een binnenzwembad vlakbij het rusthuis waar hij woont. Maar voor hem was het niet simpel. Zelfs heel speciaal. Het was de eerste keer dat Roger ging zwemmen sinds zijn schip werd getorpedeerd tijdens de oorlog.

