Stad Washington waarschuwt Trump-aanhangers: “Laat je vuurwapens thuis”, leider van extreemrechtse Proud Boys opgepakt

De autoriteiten in de Amerikaanse hoofdstad Washington hebben aanhangers van president Donald Trump gewaarschuwd dat ze hun vuurwapens thuis moeten laten als er morgen wordt betoogd tegen de verkiezingsuitslag. De leider van de extreemrechtse groep Proud Boys is opgepakt, zo liet de politie maandag ook weten. Op 6 januari moet het Amerikaanse parlement, het Congres, de verkiezingsuitslag officieel vaststellen.

Trump en zijn aanhangers beweren sinds november dat de Democraten grootschalige verkiezingsfraude hebben gepleegd, overigens zonder enig bewijs of resultaat. De president heeft opgeroepen tot een groot protest op 6 januari.

Nationale Garde

"We hebben inlichtingen ontvangen dat er individuen zijn met plannen om vuurwapens onze stad in te brengen, en dat zal echt niet worden getolereerd", zei Robert Contee, het hoofd van de hoofdstedelijke politie, bij een persconferentie in het stadhuis. Contee zei dat elke demonstrant die gewapend is of geweld uitlokt, zal worden gearresteerd.

Meer dan driehonderd soldaten van de Nationale Garde worden ingezet om de lokale autoriteiten te ondersteunen. De reservisten moeten helpen de menigtes te controleren en de hulpdiensten assisteren, meldde de Nationale Garde van het District Columbia maandag in een verklaring. Politiechef Contee zei dat ook onder meer de Capitool-politie en de Secret Service in touw zullen zijn om orde te houden.

Een van de strengste wapenwetten van de VS

Het hoofdstedelijke district kent een van de strengste wapenwetten van de Verenigde Staten. Het openlijk dragen van vuurwapens is er verboden, en voor legaal bezit van een handpistool is een lokale wapenvergunning vereist.

Duizenden Trump-aanhangers, waaronder racistische en neofascistische milities, worden woensdag in Washington verwacht. Die milities, zoals de Proud Boys, gaan doorgaans zwaarbewapend naar protesten. Het hoofd van de politie verwacht dat de demonstraties omvangrijker zullen zijn dan die in november en december om Trump te steunen. Toen braken er geregeld gevechten uit tussen aanhangers van de president en tegendemonstranten.

Voorzitter van de Proud Boys

Proud Boys-voorzitter Enrique Tarrio is maandagmiddag al opgepakt toen hij in Washington was aangekomen, heeft de hoofdstedelijke politie laten weten.

Tegen Tarrio was een aanhoudingsbevel uitgevaardigd wegens vernieling tijdens een pro-Trump-demonstratie in Washington vorige maand. Hij had toen een “Black Lives Matter”-spandoek van een kerk in brand gestoken. Daarnaast had de 36-jarige, die pas uit de staat Florida was aangekomen in Washington, bij zijn arrestatie twee illegale patroonhouders op zak.

“Wild”

President Trump heeft zijn aanhangers via Twitter opnieuw opgeroepen om woensdag te komen demonstreren. Zondag zegde Trump toe dat hij op de volgens hem “historische dag” ook van de partij zal zijn. "Het zal er wild aan toe gaan", schreef de president vrijdag al op zijn Twitterpagina.

