Stad Pantin heet tijdelijk ‘Pantine’ om “gelijkheid te bevorderen”, en dat maakt veel los in Frankrijk

In het Frans geeft een ‘e’ aan het einde van een woord vaak aan dat het de vrouwelijke vorm is. En het is al gemeengoed in het land dat een vrouwelijke advocaat (avocat) in de krant een avocate wordt genoemd. Een chef van het vrouwelijke geslacht is een cheffe.



In Pantin zal op borden en andere officiële uitingen nu tijdelijk een ‘e’ worden toegevoegd aan de naam van de 60.000 zielen tellende stad, die even ten noorden ligt van Parijs.

Kern maakte het besluit deze week wereldkundig in zijn nieuwjaarstoespraak. “We willen daarmee het bewustzijn vergroten’’, voegde Kern eraan toe. Want, zo stelt hij, dat verandert nogal wat, dat geslacht: “Vrouwen blijven slechter betaald dan mannen, bepaalde beroepen zijn verboden voor vrouwen en vrouwen kunnen minder veilig over straat dan mannen.’’

Idioot, trut

Dus, een ‘e’ erbij om dat alles bespreekbaar te maken. De reacties in Frankrijk zijn niet mis. Twitteraars gingen los en lanceerden meteen ook Lyonne (Lyon), Bordelle (Bordeaux) en Sainte-Etiennette (Saint-Etienne) en signaleren dat de inwoners van de stad Mâcon en het Zuid-Franse dorpje Conas tegenwoordig in angst leven voor de benaming ma conne (idioot, teef) en conasse (trut).

De ­ultrarechtse politicus Florian Philippot vreest dan weer dat Lille binnenkort Lelle zal heten (een woordspeling op il - hij en elle -zij ) en dat Marseille zelfs een planetaire wijziging zal ondergaan en tot Vénuseille zal ­worden omgedoopt. Anderen waarschuwen dat “inclusief schrijven” en “woke-isme” leuk en aardig zijn, maar dat hiermee wel de Franse taal wordt bedreigd.

Meteen vandalisme

Ook ter plaatse, in Pantine, blijken de meningen verdeeld, zo melden Franse media. “Het doel is nobel, maar het idee is lachwekkend’’, zegt een bewoonster, een ­Pantinoise, tegen een Frans tv-station. En de ‘e’ die onlangs werd toegevoegd aan enkele grote letters op de place de la Pointe in de stad, werd in geen tijd gevandaliseerd met zwarte tape.

De krant ‘Le Figaro’ merkt nog op dat, hoewel une ville vrouwelijk is, de meeste steden mannelijk zijn. Veel Parijzenaren zien hun stad als een ­dame, toch had Victor Hugo het in zijn Notre-Dame de Paris uit 1831 wel degelijk over ‘un Paris’, dus een heer.

