Stad Nice verovert plekje op Werelderfgoedlijst Unesco

Het groene eiland: ontdek het authentie­ke Grieken­land op Samos

Even ontsnappen uit de ratrace? Ver weg van het massatoerisme ligt het Griekse eiland Samos. Verwacht je aan hemelsblauwe wateren en een uitgestrekte, ongerepte natuur, middenin de Egeïsche Zee. Het groene, kleurrijke eiland is om die reden populair bij heel wat wandelaars, maar ook per scooter of met de auto is Samos een parel om te ontdekken. Wij tippen alvast de leukste plekjes, waar de locals in harmonie met de natuur en hun rijke geschiedenis leven.