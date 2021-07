Stad Nice verovert plekje op Werelderfgoedlijst Unesco, ook Neder-Germaanse limes toegevoegd

De Zuid-Franse stad Nice is dinsdag opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het gaat meer in het bijzonder over het gedeelte van de stad dat wordt omschreven als “het overwinteroord aan de Rivièra”, waaronder ook de bekende Promenade des Anglais valt. Ook de Neder-Germaanse limes werden op de werelderfgoedlijst geplaatst. Dit is een gedeelte van de Romeinse limes in Nederland en Duitsland en maakt deel uit van de veel grotere grens van het Romeinse Rijk in Europa en Noord-Afrika. Hier stonden al delen van op de werelderfgoedlijst. De lijst telt in totaal zo’n 1100 werelderfgoederen.

De beslissing viel dinsdag in het Chinese Fuzhou, waar de 44ste vergadering van het Werelderfgoedcomité van de VN-organisatie plaatsvindt. De afgelopen dagen kregen de thermen van Spa en de voormalige landloperskolonie in Wortel ook al een plaats op de werelderfgoedlijst.

De burgemeester van Nice, Christian Estrosi, reageerde bijzonder opgetogen op het nieuws. “De geschiedenis van Nice, tegelijkertijd diepgeworteld en open, mediterraans en Alpijns, Europees en kosmopolitisch, heeft een unieke architectuur en een uniek landschap voortgebracht, een model voor heel wat andere steden in de hele wereld”, aldus Estrosi.

Volledig scherm Promenade des Anglais. © AFP

Hij benadrukt in lokale media het werk van lange adem dat aan de bekroning is voorafgegaan. “Lange tijd werd in onze stad alles verwaarloosd wat haar zo bekend had gemaakt: de kwaliteit van het landschap, de bescherming van haar mooiste gebouwen, de waardering van haar erfgoed en een bepaalde manier van leven. Uit die vaststelling heb ik een vaste wil, een kracht en een project gepuurd, dat vandaag bekroond is door Unesco”, luidt het op Nice-Matin.

Volledig scherm Nice verovert plek op Werelderfgoedlijst Unesco. © AFP

De Romeinse limes in Nederland en Duitsland beschermde het Romeinse Rijk tegen Germaanse stammen. De resten van de limes laten zien hoe vooruitstrevend de Romeinen in hun tijd waren met badhuizen en waterkeringen. De Neder-Germaanse limes loopt van Katwijk aan Zee, via Utrecht en Arnhem, naar Duitsland, in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Onder meer bij Nijmegen zijn nog resten te zien. Hier was een groot Romeins fort met een stad.

“Erfgoed dat vele landen met elkaar verbindt”

“Na de Unesco-status van de Koloniën van Weldadigheid en De Waterlinie, is het met de limes drie keer goud voor Nederland”, zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Stichting Werelderfgoed Nederland. “De limes is een erfgoed dat vele landen met elkaar verbindt. Het is een fantastisch bewijs van onze gemeenschappelijke geschiedenis.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, reageert enthousiast: “Fantastisch dat het Nederlandse stuk van de grens van het Romeinse rijk nu op de werelderfgoedlijst is geplaatst. De Romeinen zijn zo’n 450 jaar lang aanwezig geweest in Nederland en hebben hier allerlei sporen nagelaten. Dat Nederland zo lang, en zo lang geleden al, onderdeel was van een veel groter geheel, is zeer belangrijk voor onze blik op de geschiedenis en onze plek in de wereld.”