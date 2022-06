Stad New York wil tijdens coronacrisis ontslagen werknemers weer aanwerven, als ze zich toch nog volledig laten vaccineren

De ontslagronde door burgemeester Eric Adams vond plaats in februari. Adams volgde de vaccinatieverplichting, die zijn voorganger Bill de Blasio uit veiligheidsoverwegingen had ingevoerd. Adams kreeg in maart veel kritiek te slikken voor de coronamaatregel, omdat hij die wel liet gelden voor werknemers in de private en de publieke sector, maar tegelijkertijd atleten en artiesten die niet in New York woonden, vrijstelde van de vaccinatieverplichting.

Volgens een woordvoerder van de stad New York is een brief met details verstuurd naar bijna 600 niet-gevaccineerde werknemers en zullen er later in de zomer nog volgen. 97 procent van het stadspersoneel van New York City is al gevaccineerd. Hoeveel werknemers exact zullen kunnen terugkeren en hoe snel, werd niet meegedeeld.