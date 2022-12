Stad in San Salvador omsingeld door 10.000 soldaten in strijd tegen criminele bendes

EU leidt momenteel 1.100 Oekraïense troepen op

In de Europese Unie zijn tot nu al 1.100 Oekraïense militairen opgenomen in trainingsmissies bestemd voor de Oekraïense strijdkrachten. Dat heeft Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, vrijdag bij een bezoek aan een trainingskamp in Polen bekendgemaakt.

2 december