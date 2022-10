Staatstelevisie Iran gehackt, brandende leider Khamenei in beeld: “Bloed druipt van je handen”

De Iraanse staatstelevisie is zaterdag korte tijd gehackt. Tijdens een nieuwsuitzending verscheen opeens een Anonymous-masker in beeld, gevolgd door foto’s van een brandende leider Ali Khamenei en dodelijke slachtoffers van de protesten in Iran.

De onverwachte en zeldzame onderbreking op de staatstelevisie gebeurde rond 18.00 uur in het journaal. Midden in een verslag verscheen plots een foto van de hoogste leider van Iran in beeld, met het vizier op zijn hoofd gericht.

Daaronder stonden foto’s van Mahsa Amini, de 22-jarige vrouw die door de zedenpolitie werd doodgeslagen, en drie andere vrouwen die werden gedood bij de grootschalige protesten die daarop volgden. De foto's werden vergezeld van teksten als “Doe mee en sta op” en “Het bloed van onze jongeren druipt van je handen”.



De boodschap was zeker tien seconden in beeld, voordat snel teruggeschakeld werd naar de nieuwslezer.

De hack is opgeëist door een groep die zich ‘Adalat Ali’ noemt, ofwel: ‘Ali’s gerechtigheid’. De groep protesteert tegen het hardhandige optreden van de politie tijdens de al weken durende protesten die volgden na de dood van Amini. Zaterdag werden daarbij opnieuw drie demonstranten doodgeschoten. Zo werd in Sanandaj een man doodgeschoten in zijn auto toen hij toeterde ter ondersteuning van de demonstranten. Op sociale media is een foto gedeeld van een vrouw die bewusteloos op de grond ligt nadat ze in haar nek werd geschoten in Mashrad. Sinds de protesten begonnen, zijn volgens mensenrechtenorganisaties al minstens 150 mensen gedood.

“Uit gebouw gegooid”

Inmiddels is er ophef om de dood van een andere Iraanse tiener. De 16-jarige Nika Shakarami kwam om tijdens de protesten. Ze was sinds 20 september vermist in Teheran nadat ze een vriend had verteld dat ze werd achtervolgd door de politie. Haar familie kreeg pas tien dagen later te horen dat haar lichaam was gevonden.

Volgens een officiële verklaring van de autoriteiten werd Shakarami door bouwvakkers uit het raam van een gebouw gegooid. In het forensisch rapport staat dat ze meerdere breuken had in haar bekken, hoofd, armen en benen. “Dat wijst erop dat de persoon van grote hoogte is gegooid‘’, aldus een deskundige.

De moeder van Nika Shakarami spreekt dit tegen, meldt de Britse omroep ‘BBC’. “Ik heb het lichaam van mijn dochter zelf gezien. Op haar achterhoofd was te zien dat ze een zeer zware klap heeft gekregen haar schedel was ingedeukt. Ze is vermoord.” Dat wordt bevestigd door de overlijdensakte van een begrafenisondernemer. Daarin staat dat Nika stierf “door meerdere verwondingen veroorzaakt door klappen met een hard voorwerp”.

“Onderliggende ziektes”

Ook bij de dood van de 22-jarige Mahsa Amini houden de Iraanse autoriteiten een andere lezing aan. Volgens een lijkschouwer zou Amini zijn overleden door “meervoudig orgaanfalen”, veroorzaakt door een tekort aan toestroom van zuurstof naar de hersenen, en niet door slagen op haar hoofd en ledematen. Ze zou het bewustzijn hebben verloren door onderliggende “ziektes”.

De dood van de Amini leidde tot een ongekende golf van protest in Iran. De vrouw was opgepakt door de religieuze politie, omdat ze niet voldeed aan de islamitische kledingvoorschriften. Volgens de demonstranten heeft Amini een fatale klap op haar hoofd gekregen van de politie en overleed ze op het bureau.

