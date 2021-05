Staatssecretaris Mahdi (CD&V) wil meer samenwerken met lokale projecten rond mensen zonder papieren

Victor 5+ is een proefproject dat de stad Antwerpen opzette in het kader van de coronacrisis. Dakloze mensen zonder papieren die al lang in ons land verblijven worden er begeleid om hen te laten nadenken over hun toekomstplannen. De focus ligt daarbij op vrijwillige terugkeer, maar het kan ook gaan om mensen die hier hun rechten nog niet hebben uitgeput, waardoor ze aanspraak maken op werk of een opleiding. Een belangrijk element in het project is het aanpakken van meer prangende zorgen zoals de dakloosheid, zodat de personen in kwestie zich beter kunnen concentreren op langetermijnplannen.