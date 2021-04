Staatsgreep Myanmar - Zuidoost-Aziatische top buigt zich over conflict in Myanmar

Meer dan honderd gewonden en tientallen arresta­ties bij nachtelij­ke rellen in Jeruzalem

23 april In de marge van een optocht van de extreemrechtse joodse beweging Lahava is het tot zware rellen gekomen tussen de Lahava-betogers, de Israëlische politie en Palestijnse betogers. Daarbij zijn meer dan honderd mensen gewond geraakt. Er werden ook 44 mensen opgepakt bij deze rellen, die de gewelddadigste waren in jaren in Jeruzalem.