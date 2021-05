Staatsgreep Myanmar - Twintig leden militaire junta gedood

In het zuiden van Myanmar zijn zeker 20 leden van de militaire junta om het leven gekomen bij gevechten met tegenstanders. Ze werden zondag gedood in het plaatsje Moe Bye, vlakbij de grens tussen de staten Shan en Kayah, nadat verzetsstrijders een politiebureau hadden ingenomen. Vier politieagenten werden gevangengenomen.

Sinds de putsch van de generaals in het Zuidoost-Aziatische land begin februari treedt de nieuwe leiding hard op tegen tegenstanders. Volgens de lerarenvereniging werden de voorbije weken zo’n 126.000 leerkrachten aan scholen van de junta geschorst. Aan universiteiten zouden een kleine 20.000 medewerkers getroffen zijn. Velen van hen hebben zich aangesloten bij de “Beweging voor Burgerlijke Ongehoorzaamheid”, die strijdt voor een terugkeer naar de democratie. Enkele dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar weigeren leerlingen en ouders op veel plekken om naar school terug te keren. Ook zondag was er overal in Myanmar weer protest tegen de staatsgreep.

815 doden en 5.300 gevangenen

Volgens schattingen van de gevangenenhulporganisatie AAPP werden sinds de putsch zeker 815 mensen gedood. Meer dan 5.300 mensen werden opgepakt. De afgezette regeringsleidster en Nobelprijswinnares voor de Vrede Aung San Suu Kyi zit in huisarrest. Het leger nam de macht over omdat bij de parlementsverkiezingen in november 2020 fraude zou gepleegd zijn, maar voor die claim is er geen onafhankelijk bewijs. De Nationale Liga voor Democratie (NLD) van Suu Kyi had die stembusgang duidelijk gewonnen.