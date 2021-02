Staatsgreep leger in Myamar: partij van regeringsleidster vraagt haar onmiddellijke vrijlating

Vlaamse over Myanmar: “Schrik is groot dat protest neergesla­gen wordt”

1 februari “Het openbaar vervoer en telefonie werken niet, internet is zwaar verstoord. Banken zijn gesloten, mensen schuiven aan om geld af te halen aan automaten. Ook de winkels gingen dicht en mensen zijn bang dat ze niet aan hun dagelijkse portie rijst zullen raken. In de hoofdstad Naypyidaw zijn demonstraties begonnen tegen de staatsgreep door de militairen, ook al is de schrik groot dat die protesten zullen neergeslagen worden.” Een Vlaamse vrouw die al decennialang in de toeristische sector in Myanmar werkt, doet verslag over de toestand in het land nadat het leger er vannacht de macht greep en leider en omstreden Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi oppakte.