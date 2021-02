Staatsgreep in Myanmar: regeringsleider Aung San Suu Kyi opgepakt door het leger

Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar, is samen met andere politieke kopstukken in de nacht van zondag op maandag opgepakt door het leger. Enkele uren later riepen militairen de noodtoestand uit voor een periode van een jaar en lieten ze weten de macht overgedragen te hebben aan opperbevelhebber Min Aung Hlaing. Australië en de Verenigde Staten hebben de onmiddellijke vrijlating van de arrestanten geëist.