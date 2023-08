Staatsgreep in Gabon na herverkiezing van president die nu onder ‘huisarrest’ staat: hij roept "vrienden" in video op om "geluid te maken”

Ali Bongo Ondimba werd voor een derde termijn herkozen. Hij bleek 64,27 procent van de uitgebrachte stemmen veroverd te hebben. Vlak na de bekendmaking van het officiële resultaat lieten legerofficieren weten dat er een einde aan het regime gemaakt zou worden. Er werden al schoten gehoord in de hoofdstad Libreville.

De president die nu onder huisarrest staat, is te zien zittend in een zetel en zichtbaar ongerust. Het is niet duidelijk op welk moment van de dag de beelden zijn opgenomen.

In het Engels zegt hij: “Ik ben Ali Bongo Ondimba, president van Gabon. Ik stuur een boodschap aan al onze vrienden wereldwijd om hen te zeggen om geluid te maken”, aldus de Gabonees. “Mijn zoon is ergens, mijn vrouw op een andere plek en ik ben in het huis en er gebeurt niets, ik weet niet wat er gebeurt.” Hierna roept hij nog eens drie keer op om geluid te maken.

Zijn zoon en raadgever Noureddin Bongo Valentin werd “aangehouden” samen met zes andere jonge leden uit de entourage van Bongo. Ze worden vervolgd voor “hoogverraad, massale verduistering van openbare middelen en vervalsing van de handtekening van de president van de republiek”.

De coupplegers hebben niets laten weten over de situatie van de Frans-Gabonese echtgenote van Bongo, Sylvia Bongo Ondimba.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twaalf militairen verschenen eerder op de nationale televisie en maakten duidelijk dat ze de macht gegrepen hadden. “Het onvoorspelbare bestuur leidde ertoe dat de sociale cohesie constant achteruitging. Dat zorgde voor chaos in het land”, luidde het.

“Vandaag hebben wij namens het volk van Gabon besloten om een einde te maken aan het huidige regime en zo de vrede te verdedigen. De algemene verkiezingen van 26 augustus en de resultaten worden geannuleerd. De grenzen zijn tot nader order gesloten en alle instellingen van de republiek worden ontbonden.” Het is voorlopig onduidelijk hoe de situatie evolueert.

Bongo Ondimba had maar één ronde nodig om zijn belangrijkste rivaal Albert Ondo Ossa te verslaan. Die haalde slechts 30,77 procent van de stemmen. De opkomst bedroeg 56,65 procent. De officiële uitslag werd midden in de nacht bekendgemaakt op de staatstelevisie, zonder enige aankondiging vooraf.

“Instabiliteit in regio zal toenemen”

“Ik kreeg het nieuws vroeg deze ochtend”, reageerde Josep Borrell als hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlandbeleid. “Als het bevestigd wordt, is dit opnieuw een militaire coup die de instabiliteit in de regio zal doen toenemen.”

De Franse premier Elisabeth Borne volgt de situatie naar eigen zeggen op de voet. China riep de betrokken partijen dan weer op om de veiligheid van Bongo Ondimba te verzekeren.

Internet afgesloten

De staatsgreep vond plaats terwijl in het land een avondklok gold en het internet afgesloten was, twee maatregelen die de regering zaterdag voor de sluiting van de stembussen had ingevoerd uit vrees voor geweld. Enkele uren na de staatsgreep werd het internet in het land hersteld.

De Franse mijngroep Eramet laat alvast weten de activiteiten in het land tijdelijk op te schorten. Bij het bedrijf werken 8.000 mensen in Gabon, voornamelijk inwoners van het land.

Ali Bongo Ondimba werd in 2009 verkozen na de dood van zijn vader. Omar Bongo Ondimba bestuurde Gabon meer dan 41 jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.