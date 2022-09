Staatsbegrafenis vermoorde Japanse oud-premier Abe kost bijna twaalf miljoen euro

De regering keurde eind augustus een budget van 250 miljoen yen goed voor de begrafenis, maar kreeg veel kritiek omdat dat bedrag als onrealistisch werd beschouwd. De hoge kosten kunnen de publieke oppositie tegen de staatsbegrafenis verder versterken. Uit een reeks opiniepeilingen is gebleken dat de Japanse bevolking in meerderheid tegen het evenement is dat op 27 september is gepland. Het is voor het eerst sinds 1967 dat een dergelijke uitvaart voor een Japanse politicus wordt gehouden.