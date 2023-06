Staatsbegrafenis van Italiaans oud-premier Silvio Berlusconi start: grote drukte in kathedraal Milaan en op Piazza del Duomo

Italië neemt afscheid van oud-premier, zakenman en voetbalclubeigenaar Silvio Berlusconi. Hij krijgt een staatsbegrafenis in de kathedraal van zijn geboortestad Milaan. Het is in Italië een dag van nationale rouw, de vlaggen op overheidsgebouwen hangen halfstok.

Berlusconi was drie termijnen premier in vier regeringen. Ook was hij tot zijn dood lid van de Senaat namens de regeringspartij Forza Italia, die hij zelf had opgericht.

Uren voor de start van de uitvaartplechtigheid in de Dom van Milaan namen al honderden aanhangers van Berlusconi plaats achter de hekkens aan de kathedraal. Wie niet binnen kan in de Dom, kan de ceremonie volgen op een van de grote schermen die werden opgesteld op het plein.

KIJK. Kist Berlusconi onder luid applaus binnengedragen in Dom

Politici en andere prominenten

Onder meer president Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni en de twee vicepremiers Matteo Salvini en Antonio Tajani zullen in de kathedraal aanwezig zijn. Elly Schlein, leider van de Partito Democratico (PD), en voormalig premier Matteo Renzi zullen de linkse en centrumlinkse oppositie vertegenwoordigen.

Paolo Gentiloni, eveneens voormalig premier, zal namens de Europese Commissie de ceremonie bijwonen. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zouden ook de Hongaarse premier Viktor Orban en de emir van Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, naar Milaan reizen om de plechtigheid bij te wonen.

Net als in de rest van Italië hangen ook in Milaan de vlaggen halfstok. Het is de eerste keer dat de dood van een oud-premier gepaard gaat met een dag van nationale rouw. Dat is niet naar de zin van alle Italianen. Berlusconi, die op 86-jarige leeftijd overleed aan leukemie, was immers geen onbesproken figuur, en zeker geen nationale held voor de Italiaanse linkerzijde.

“Een staatsbegrafenis is op zijn plaats, maar de dag van nationale rouw is een beslissing van een regering die Berlusconi mee in het zadel heeft geholpen”, verklaarde Rosy Bindi van de PD. “De regering neemt het risico om het land bloot te stellen aan verdeeldheid. Een dag van nationale rouw afkondigen wordt steeds gedaan om het land te verenigen, niet om het te verdelen.”

Met Schlein is de PD wel vertegenwoordigd op de begrafenis. Oud-premier en leider van de Vijfsterrenbeweging (M5S) Giusppe Conte gaat niet, net als de leiders van de uiterst linkse partij SI en de groenen.

