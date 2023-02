Staat Rusland er echt alleen voor? Steeds meer landen willen geen kant meer kiezen in het conflict

“Stemmetje” zou leerling (16) ertoe aangezet hebben leerkracht neer te steken in Frankrijk: “Ik heb mijn leven geruïneerd, alles is voorbij”

De 16-jarige scholier die opgepakt is nadat hij woensdag op school in Saint-Jean-de-Luz in Frans-Baskenland zijn leerkracht Spaans had neergestoken, heeft gesproken over een "stemmetje" dat hem voorgesteld zou hebben een moord te plegen. Dat heeft de procureur van Bayonne, Jérôme Bourrier, donderdag op een persconferentie verklaard.