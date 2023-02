Staat in VS wil gevangenen strafvermindering geven als ze een orgaan doneren

Het leven zoals het is in de enige gevangenis­af­de­ling voor senioren in ons land: “We mogen hier alles doen, behalve naar huis gaan”

Met opnieuw een hoogbejaarde die zich op crimineel pad begaf — in Roeselare schoot een 85-jarige man zijn 75-jarige vrouw dood — vraagt een mens zich af: hoe gaat het er voor ouderen aan toe in een gevangenis? Die van Merksplas is de enige in ons land met een speciale afdeling voor 65-plussers. “Het is hier een hemel, precies alsof ik in een rusthuis zit. Met dat verschil dat ik niet weg kan.” Het leven zoals het is bij de — veelal zieke — bejaarden op de seniorensectie van de gevangenis van Merksplas.

29 januari