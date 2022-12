Staat dit ons ook te wachten? Tesla's staan in ellenlange wachtrijen voor laadpalen tijdens feestdagen in Engeland

Bijna helft van skipistes in Franse, Oostenrijk­se en Italiaanse bergen is dicht: waar kun je wel nog skiën? En kun je je geld terugkrij­gen?

Bijna de helft van de skigebieden in Italië, Oostenrijk en Frankrijk is gesloten wegens te weinig sneeuw door de zachte temperaturen. Kan je je geld terugkrijgen als de skipiste gesloten is? En waar kun je wel nog skiën deze vakantie? Onze weerman Frank Duboccage blikt vooruit.

28 december