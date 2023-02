Staat Bachmoet echt op het punt om te vallen? En kan de modder het verloop van de strijd bepalen? Oud-kolonel Housen legt uit

Duitsland wil inzetten op legale migratie om mensensmok­kel een halt toe te roepen

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser meent dat de schipbreuk voor de zuidkust van Italië, die afgelopen weekend tientallen migranten het leven heeft gekost, aantoont dat er behoefte is aan meer legale opties voor immigratie. Dat zei ze maandag in Berlijn. Ze beschreef de ramp als een "hernieuwde verschrikkelijke tragedie" en riep op tot een effectievere bestrijding van irreguliere migratie, zoals via smokkelnetwerken.