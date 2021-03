Staan de Verenigde Staten aan het begin van de vierde golf? Overheid waarschuwt voor “dreigende rampspoed”

De voorbije week werden er in heel de VS dagelijks meer dan 65.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een stijging van 19 procent. Tijdens de piek begin dit jaar waren dat er nog 265.000, waarna de cijfers tot begin vorige week zakten tot ongeveer 54.000. Sindsdien zit er weer een knik in de curve, en gezondheidsexperts vrezen dat het land aan het begin van een mogelijk zware vierde golf staat.

Ook in de ziekenhuizen lijkt er een einde gekomen te zijn aan de aanhoudende daling sinds midden januari. Toen waren er bijna 140.000 patiënten opgenomen, vandaag nog iets minder dan 40.000.

President Biden wil de vaccinatiecampagne daarom ook versnellen: tegen 19 april zou 90 procent van de volwassen Amerikaanse bevolking in aanmerking moeten komen voor een eerste prik van het vaccin.

Eerder zei hij al dat op 30 april, als hij 100 dagen regeert, 200 miljoen vaccins toegediend zijn. Dat is een verdubbeling van zijn oorspronkelijke streven. Momenteel zijn er al meer dan 145 miljoen spuitjes gezet. 93 miljoen daarvan of 28 procent van de bevolking, gingen naar de eerste prik. Ruim 52 miljoen van de ongeveer 330 miljoen inwoners zijn intussen ook al volledig ingeënt.

Mondmaskerplicht

Toch is de oorlog tegen corona nog lang niet gewonnen, waarschuwde de president. Hij wees op het “roekeloze gedrag” dat hij de afgelopen weken op tv zag. Zo baarden de beelden van feestende studenten in Miami tijdens spring break nogal wat opzien.

Biden vreest dan ook voor nieuwe besmettingen. Hij riep plaatselijke overheden met aandrang op de mondmaskerplicht opnieuw in te voeren. “De oorlog tegen Covid-19 is nog lang niet gewonnen”, zei Biden. “Alstublieft, dit gaat niet om politiek. Verplicht maskers, het is onze plicht voor het vaderland. De fout dit virus serieus te nemen is wat ons in de allereerste plaats in deze situatie heeft gebracht. Geef nu niet op, dit is niet het moment om te vieren”, aldus de president, die er nog aan herinnerde dat dagelijks bijna 1.000 Amerikanen sterven aan het virus.

“Ik ben bang”

Enkele uren eerder had de directeur van de Centers for Disease Control, Rochelle Walensky, de Amerikanen bijna in tranen opgeroepen “nog even vol te houden”. Zowel bij het CDC als in het Witte Huis wordt gevreesd dat de situatie opnieuw uit de hand kan lopen doordat veel inwoners de maatregelen niet meer volgen nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Vooral in het noordoosten van de VS gaan de cijfers weer omhoog.

“Ik ga hier even afwijken van mijn voorbereide tekst”, aldus Walensky tijdens een persbriefing op het Witte Huis, “en even iets zeggen over het gevoel van dreigende rampspoed dat me tart”. “Er is zoveel om naar uit te kijken, zoveel potentieel, en zoveel reden voor hoop. Maar op dit eigenste moment ben ik vooral bang. Ik spreek nu niet als CDC-directeur, maar als vrouw, als moeder, als dochter. Ik vraag jullie: hou nog even vol. Ik wil zo graag dat het voorbij is. Ik weet dat jullie dat ook allemaal willen. Maar hou nog even vol. Laat je vaccineren, zodat al die mensen waar we van houden er nog zijn als deze pandemie voorbij is.”

