Staakt-het-vuren Azerbeidzjan en Armenië alweer geschonden

Kort nadat een nieuw staakt-het-vuren in het conflict over de betwiste regio Nagorno-Karabach in de zuidelijke Kaukasus maandag van kracht werd, hebben Armenië en Azerbeidzjan elkaar beschuldigd van schending van de overeenkomst.

Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie in Bakoe meldde maandag dat er op zijn soldaten was geschoten in het dorp Safijan. De autoriteiten in Nagorno-Karabach hebben dit ontkend. Het Armeense ministerie van Defensie in Jerevan beschuldigde Bakoe van gerichte "desinformatie".

De Azerbeidzjaanse strijdkrachten hebben de artilleriebeschietingen tegen Nagorno-Karabach hervat, 45 minuten nadat het staakt-het-vuren van kracht werd, zei een woordvoerster van het ministerie van Defensie in Jerevan. De nieuwe poging tot een humanitair staakt-het-vuren was overeengekomen via bemiddeling van de Verenigde Staten.

Sinds het conflict tussen beide ex-Sovjetrepublieken eind september oplaaide, zijn aan beide kanten veel slachtoffers gevallen. Eerdere afspraken over een wapenstilstand die onder toezicht van Moskou werden gemaakt, hielden niet stand.

Azerbeidzjan verloor de controle over het bergachtige gebied met ongeveer 145.000 inwoners in een oorlog na de ineenstorting van de Sovjet-Unie ongeveer dertig jaar geleden. Sinds 1994 bestond er een kwetsbaar staakt-het-vuren. Azerbeidzjan steunt op zijn "broederstaat" Turkije in het conflict. Rusland is op zijn beurt de beschermende macht van Armenië.