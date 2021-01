Sri Lanka laat vanaf donderdag weer toeristen toe

In de Zuid-Aziatische eilandstaat, met 21 miljoen inwoners, stijgt het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus opnieuw. Toch doet het land de deuren weer open voor buitenlandse toeristen. Zo wil het vermijden dat de hotelsector, die al sinds de aanslagen van Pasen 2019 in moeilijkheden verkeert, volledig ten onder gaat.

Het heropenen van Sri Lanka voor buitenlandse toeristen gaat wel gepaard met enkele strenge maatregelen. Zo zijn ze alleen welkom in een beperkt aantal hotels. Op de lijst van toegelaten logementen staan er momenteel 55. Vrij reizen op Sri Lanka is ook niet toegestaan: tijdens de eerste twee weken moeten verplaatsingen onder begeleiding van een verantwoordelijke gebeuren.

Er is geen minimale verblijfsduur vastgelegd. Reizigers die naar Sri Lanka afreizen, moeten een negatieve PCR-test kunnen voorleggen en moeten tijdens hun verblijf ook tegen betaling nog eens twee tot drie bijkomende testen afleggen. Daarnaast zijn ze verplicht om een Covid-ziekteverzekering af te sluiten van 12 dollar bij het aanvragen van een visum. Wie in de twee weken voor zijn of haar aankomst in het Verenigd Koninkrijk - waar een besmettelijkere variant van het coronavirus toeslaat - is geweest, is niet welkom.