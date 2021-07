Sputnik Light: kleine broer Sputnik-V vanaf vandaag beschikbaar in Moskou, 84% wilde eerste vaccin niet

De coronacijfers in Rusland kennen al enkele dagen trieste hoogtes. Vandaag hebben de Russische gezondheidsautoriteiten een recordaantal van 672 overlijdens en 23.543 nieuwe coronabesmettingen binnen 24 uur gemeld. Oorzaak zijn de deltavariant en de lage vaccinatiegraad in Rusland. Om dat laatste tegen te gaan, krijgen Moskovieten vanaf vandaag de kans om zich te laten hervaccineren met booster-prik Sputnik Light, de kleine broer van het Sputnik-V-vaccin. Opvallend: maar 16% van de Russen heeft ondertussen een eerste prik gekregen met Sputnik-V. De vaccinatiebereidheid ligt enorm laag in het land.

Zoals de naam doet vermoeden, is Sputnik Light een ‘afgeslankte’ variant van Sputnik-V. Bij het Sputnik-V-vaccin gaat het om twee verschillende adenovirussen (Ad26 en Ad5), die allebei in een aparte dosis worden toegediend. Sputnik Light bestaat uit 1 component (Ad26) van het originele vaccin en kan, in tegenstelling tot de grote broer, worden bewaard op ijskasttemperatuur. Er is ook maar een prik nodig en volgens het Russische staatsinvesteringsfonds (RDIF) beschermt Sputnik Light 79.4% tegen een coronabesmetting.

Sputnik Light zal worden ingezet in de vandaag opgestarte hervaccinatiecampagne in Moskou. Burgers die al langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd, krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om een derde prik (of booster-prik) te ontvangen met Sputnik Light of Sputnik-V. Deze hervaccinatiecamapgne komt er na de stijgende coronacijfers in Rusland.

Bij de aankondiging van de hervaccinatiecampagne riep de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, zijn stadsgenoten op om de mogelijkheid zich extra tegen het coronavirus te beschermen niet te laten schieten.

Het blijft echter de vraag hoe succesvol deze campagne wordt. Het wantrouwen van de Russen tegenover de in eigen land geproduceerde vaccins, waaronder Sputnik-V, is zo groot dat sinds december slechts ongeveer 16% van de bevolking één prik heeft gekregen.

Poetin: “Ook ik kreeg Sputnik-V”

Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft gisteren in een tv-uitzending zijn landgenoten opgeroepen zich te laten vaccineren. Zelf meldde hij dat hij zich heeft laten vaccineren met het ‘eigen’ Russische Sputnik-V-vaccin, via twee doses in maart en medio april. “Ik dacht dat ik me zo lang mogelijk moest laten beschermen”, sprak de 68-jarige Poetin. “Daarom koos ik voor Sputnik-V. Het leger wordt gevaccineerd met Sputnik-V en ik ben tenslotte de bevelhebber der strijdkrachten.”

Poetin wil zijn volk echter geen verplichting opleggen, zei hij. Wel liet hij weten dat vaccinatie volgens hem noodzakelijk is, waarmee hij ook inging op de lage vaccinatiegraad in het land en het wantrouwen tegen het eigen Sputnik-V-vaccin.

“Het is noodzakelijk te luisteren, niet naar de mensen die er weinig van begrijpen en geruchten verspreiden, maar naar specialisten”, zei hij in de tv-uitzending, waarin Russische kijkers via de telefoon vragen konden stellen. De Russen zijn volgens enquêtes in meerderheid tegen vaccinatie.

Nieuwe maatregelen, geen lockdown

Moskou heeft de afgelopen weken weer beperkende maatregelen ingevoerd, zoals de terugkeer van verplicht telewerk voor sommige werknemers, verplichte vaccinatie van werknemers in de dienstensector of de invoering van een gezondheidspas om naar restaurants te gaan. Een algemene lockdown, zoals in het voorjaar van 2020, is voorlopig niet voorzien in de stad met meer dan 12 miljoen inwoners.

Volledig scherm Poetin in de tv-uitzending. © via REUTERS

