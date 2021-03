Spring break in Miami Beach ontspoort: avondklok verlengd en al meer dan 1.000 arrestaties

Volgens het stadsbestuur van Miami Beach komt de openbare veiligheid er in het gedrang door de duizenden ‘springbreakers’, die vaak zonder mondmaskers samentroepen, vechten op straat, en de boel er kort en klein slaan. De politie arresteerde sinds 3 februari al meer dan duizend relschoppers. Zaterdag ging om 20 uur een avondklok in. Die is inmiddels al zeker met een week verlengd tot volgende dinsdag, maar kan nog tot 13 april worden doorgetrokken.

Het is ongezien dat er na 20 uur niemand nog South Beach, het beroemde strand in Miami, of de nachtclubs aan de al even bekende Ocean Drive in Miami Beach mag betreden. Maar het stadsbestuur had de buik vol van het dagenlange feesten en vooral het amok maken door duizenden Amerikanen die hun voorjaarsvakantie (spring break) in Miami aan het vieren zijn.

Vorig jaar tijdens spring break, aan het begin van de corona-epidemie, lapten de feestvierders in Miami Beach ook al alle regels aan hun laars. Dit jaar probeerden de autoriteiten zich goed voor te bereiden. Zo is alcohol verboden op het strand en mag het goedje ook niet meer verkocht worden na 22 uur. Maar, zoals gevreesd, kon de meute toch niet in bedwang worden gehouden. “Meer dan we aankunnen”, zei burgemeester van Miami Beach, Dan Gelber, daarover aan CNN. “Er komen er gewoon te veel zonder de bedoeling de regels te volgen. Het resultaat is chaos en wanorde, meer dan we kunnen verdragen.”

Traditioneel zijn springbreakers studenten, die in Miami Beach komen uitblazen van hun noeste arbeid. En daar horen dan uiteraard stevige party’s bij. Maar nu is de groep feestvarkens veel heterogener. Volgens het stadsbestuur zijn het dit jaar vooral volwassenen die zich volledig laten gaan in Florida, een van de weinige staten waar de horeca nog helemaal open is tijdens deze pandemie.

De ordediensten kregen bijstand van speciale interventieteams om de wilde massa in te tomen, maar dat bleek onvoldoende. Er werd vrijdag zelfs in de lucht geschoten, waarop zo’n 300 mensen het op een lopen zetten. De stad besloot in te grijpen en stelde zaterdag een avondklok in van 20 uur ‘s avonds tot 6 uur ‘s morgens. Maar die werd al diezelfde dag lang niet door iedereen nageleefd. Een honderdtal overtreders werd opgepakt.

In totaal zijn sinds de aankomst van de eerste springbreakers op 3 februari al 86 wapens in beslag genomen en al ruim duizend feestvierders aangehouden. Meer dan de helft van hen kwam van buiten Florida, vaak met een alle-remmen-los-attitude en om bewust de wet te overtreden, zegt stadsmanager Raul Aguila. Geld opdoen in de horeca doen ze niet, ze troepen gewoon samen op straat.

South Beach wil af van dat imago en kijkt jaloers naar het naburige Fort Lauderdale, waar maar een handvol arrestaties plaatsvond tijdens spring break. Volgens de toeristische dienst van Miami gingen bovendien al miljarden verloren sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus vorig jaar. Ze hadden net vijf miljoen dollar (4,2 miljoen euro) uitgegeven aan de grootste nationale advertentiecampagne in twintig jaar om eindelijk weer toeristen te lokken. De campagne spoorde hen aan tot verantwoordelijk en veilig gedrag. “Anders kan je maar beter thuisblijven, vlieg je maar naar Vegas, of word je maar gearresteerd”, klonk het samengevat. De boodschap kwam duidelijk niet bij iedereen over.

Burgemeester Gelber herhaalde ze nog eens bij CNN: “Als je hierheen komt om onnozel te doen, ga dan ergens anders heen. We willen je hier niet”. Hij wees er opnieuw op dat de epidemie ook in Florida nog niet voorbij is. “Er komen nog altijd 1.000 besmettingen per dag bij en er zijn elke dag 50 tot 100 ziekenhuisopnames in Dade County.”

