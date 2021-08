“Spreid je benen”: Nieuw-Zeelandse minister doet gênante verspreking tijdens coronapersconferentie

“Het is een uitdaging voor mensen in dichtbevolkte gebieden om naar buiten te gaan, en hun benen te spreiden, wanneer ze omringd worden door andere mensen.” Dat waren de exacte woorden die minister Chris Hipkins (42) gebruikte tijdens zijn mediabriefing van gisteren. Uiteraard bedoelde hij “benen strekken”, maar het ‘kwaad’ was al geschied.

Twitter stond even na de toespraak vol met hilarische tweets onder de hashtag #spreadyourlegs. Eerst en vooral is er de subtiele reactie van Ashley Bloomfield, de directeur-generaal van het ministerie voor Volksgezondheid. Hij trok na de opvallende uitspraak even zijn wenkbrauwen omhoog, en moest daarna zijn best doen om zijn lach in te houden. Iets dat Twitteraars ook was opgevallen.

Andere Twitteraars volgden het advies van minister Hipkins dan weer strikt op, door bijvoorbeeld in hun blootje de benen te spreiden.

Na de uitspraak van Hipkins, is er bovendien een nieuwe slogan tegen de coronapandemie geboren in Nieuw-Zeeland: “Spread your legs, not the virus” (“spreid je benen, niet het virus”).

Tot slot zijn er altijd mensen die niet mee zijn met het nieuws, zo blijkt uit deze hilarische sms-conversatie tussen een moeder en dochter: “Ik ga mijn benen spreiden”, zegt de dochter. “Waarom moet ik dat weten? En met wie? En wat met de bubbel?”, antwoordt een geschokte moeder.

Nieuw-Zeeland verlengde vandaag nog de lockdown die in het hele land van kracht is met vier dagen. Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland stijgt snel als gevolg van de uitbraak van de deltavariant van het virus, die er vorige week voor het eerst werd vastgesteld. Het aantal infecties in het land is inmiddels opgelopen tot 107.

Opvallend, tussen februari en augustus dit jaar kende het eiland geen enkele coronabesmetting. Een reiziger uit Australië bracht het virus begin deze maand echter ongemerkt het land weer binnen.

