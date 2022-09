Spreekt Poetin woensdag over “schijnreferenda” in bezette Oekraïense gebieden? Onze expert Robin Ramaekers: “Druk op hem neemt toe”

Vrouw die beruchte ontvoering zelf in scène zet, veroor­deeld tot 18 maanden cel

De Californische Sherri Papini (39) is veroordeeld tot 18 maanden cel. Haar verdwijning leidde tot een grote zoekactie in verschillende Amerikaanse staten, maar de vrouw had haar eigen ontvoering zorgvuldig in scène gezet.

10:53