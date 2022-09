Spreekt Poetin vandaag over “schijnreferenda” in bezette Oekraïense gebieden? Onze expert Robin Ramaekers: “Druk op hem neemt toe”

Oprukkende Oekraïense troepen lijken paniek te veroorza­ken bij pro-Russische separatis­ten en in Kremlin

Het lijkt erop dat het oprukkende Oekraïense leger paniek veroorzaakt bij de pro-Russische rebellen in de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk en enkele beleidsmakers in het Kremlin. Zo weerklonk gisteren een dringende oproep om de twee regio’s onmiddellijk in te lijven bij Rusland, in de hoop het tij te keren. Het bestuur van het bezette Cherson heeft zich daar intussen bij aangesloten, meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

20 september