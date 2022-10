Sportklimster die zonder hoofddoek deelnam aan kampioenschappen als heldin ontvangen door menigte in Iran, scepsis over “verklaring onder druk”

Elnaz Rekabi, de Iraanse sportklimster die onlangs zonder hoofddoek meedeed aan de Aziatische kampioenschappen, is bij aankomst in Teheran door een grote menigte opgewacht en ontvangen. Op beelden op sociale media is te zien hoe de sportvrouw midden in de nacht arriveert op de luchthaven en dat mensen haar applaudisserend en juichend opwachten. Rekabi stapte aan het vliegveld in een busje waarvan onduidelijk is waar het naartoe reed.

Rekabi eindigde net naast het podium op de Aziatische kampioenschappen, op de vierde plek. Maar waar vooral veel om te doen is, is over het feit dat de sportklimster in Seoul de strenge Iraanse wetten voor vrouwelijke sporters overtrad door niet de verplichte hijab te dragen, maar alleen een hoofdband. Iraanse vrouwen moeten hun haren in het openbaar bedekken met een hoofddoek, ook bij sportwedstrijden.

Lees ook Iraanse klimster die zonder hoofddoek verscheen op kampioenschap in Zuid-Korea is verdwenen

Symbool

Bij aankomst in Teheran woensdag droeg Elnaz Rekabi een mondkapje, pet en capuchon, waardoor niet goed te zien is of ze ook een hoofddoek om had. Veel van de aanwezige vrouwen in de menigte droegen die in elk geval niet. Volgens de BBC riepen de mensen in het gewoel dat Rekabi “een heldin” is na haar actie tijdens de sportwedstrijd. Ze zouden haar zien als nieuw symbool voor het recht om geen hoofddoek te dragen in Iran, waar mensen al weken demonstreren voor vrouwenrechten en vrijheid.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Per ongeluk” niet gedragen

Gisteren kwam Rekabi met een verklaring op Instagram, waarin ze stelde dat haar hoofddoek "per ongeluk" van haar hoofd was gegleden voor de wedstrijd in Seoul. Ze zou onverwacht snel aan de beurt zijn geweest en geen tijd meer hebben gehad om de hijab weer om te doen. De klimster bood iedereen die zich zorgen maakte excuses aan. Veel mensen in Iran zijn sceptisch over de verklaring en denken dat die onder druk opgesteld is.

Bezorgdheid

Rekabi's familie en vrienden maakten zich eerder zorgen om haar veiligheid omdat ze haar na de bewuste wedstrijd niet meer konden bereiken. De Iraanse ambassade in Zuid-Korea ontkende op Twitter dat de vrouw vermist was sinds de wedstrijd.

Gisteren liet de Iraanse ambassade weten dat de sportster was teruggevlogen naar Teheran. “Mevrouw Elnaz Rekabi is dinsdagochtend uit Seoul naar Iran vertrokken, nadat de Aziatische kampioenschappen muurklimmen waren afgelopen”, aldus een verklaring. “De ambassade van de Islamitische Republiek Iran in Zuid-Korea ontkent met klem alle nepnieuws, leugens en valse informatie over mevrouw Elnaz Rekabi”, zo klonk het nog.

Volledig scherm De Iraanse sportklimster in actie zonder hoofddoek op de kampioenschappen. © AFP

Gevangen?

Volgens de BBC bestaat de vrees dat de sportklimster bij terugkeer in Iran direct gevangen wordt genomen. Nog volgens de zender was haar familie op de luchthaven aanwezig en hebben ze haar kunnen spreken.

De internationale sportklimfederatie IFSC zei eerder in een verklaring in contact te staan met zowel Rekabi als de Iraanse bond, “om de feiten uit te klaren”. “We blijven haar situatie in de gaten houden zodra ze in Iran is gearriveerd”, klonk het. De internationale federatie zegt dat de veiligheid van Rekabi vooropstaat. “We doen er alles aan om een gewaardeerd lid van onze gemeenschap veilig te houden in deze situatie. De IFSC staat volledig achter de rechten van atleten, hun keuzes en de manier waarop ze zich uiten.”

Volledig scherm De Iraanse sportklimster in actie zonder hoofddoek op de kampioenschappen. © AFP

Protesten

In Iran zijn in de afgelopen weken grootschalige protesten ontstaan na de arrestatie en dood van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel. Zij was door de Iraanse zedenpolitie opgepakt omdat zij haar hoofd niet voldoende bedekt zou hebben, wat in strijd is met de strenge kledingvoorschriften in het land. Vrouwen die hun hoofddoek afdoen en hun haar afknippen zijn een belangrijk beeld van deze protesten geworden.

De Iraanse veiligheidsdiensten traden al bijzonder hard op tegen de actievoerders. Meer dan 120 demonstranten zijn gedood bij het neerslaan van de protesten.

Volledig scherm De Iraanse sportklimster in actie zonder hoofddoek op de kampioenschappen. © AFP