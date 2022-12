Sporen van cocaïne gevonden in ambtswoning die gebruikt werd door Britse ex-premier Liz Truss

Update Amerikaan­se student (22) die als vermist was opgegeven in Frankrijk verblijft veilig en wel in Spanje

Eind goed, al goed voor Ken DeLand, de 22-jarige Amerikaanse uitwisselingsstudent die begin deze week als vermist was opgegeven in Frankrijk. De jongeman stelt het goed en bevindt zich in Spanje, zo meldt het parket van Grenoble. “We hebben vernomen dat de jonge Kenneth DeLand vandaag contact met zijn ouders heeft gehad. Hij is blijkbaar in Spanje”, liet openbaar aanklager Eric Vaillant vrijdag weten.

