‘Spoorloze’ Russische defensieminister laat weer van zich horen op legerbijeenkomst na wekenlange stilte

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe (66) heeft zich opnieuw in het openbaar laten zien én horen. Eerder deze maand verdween Sjojgoe uit de media , wat de geruchten voedde dat er misschien iets mis was met hem of met zijn relatie met president Vladimir Poetin. Sjojgoe houdt toezicht op de “speciale militaire operatie” in Oekraïne, zoals Moskou de oorlog zelf noemt.

Het Russische ministerie van Defensie stuurde gisteren een video de wereld in van een legerbijeenkomst. De vergadering werd niet alleen bijgewoond door Sjojgoe, hij nam er ook het woord. In het filmpje dat op sociale media verscheen, zegt de Russische defensieminister dat hij de militaire begroting en bestellingen heeft besproken met het ministerie van Financiën van zijn land.

“Strategische nucleaire strijdkrachten”

“We gaan door met de levering van wapens en liggen voor op schema”, klonk het onder andere. En ook: “De prioriteiten zijn lange-afstandsprecisiewapens, de uitrusting van vliegtuigen en het onderhouden van de bereidheid om strategische nucleaire strijdkrachten in te zetten”, aldus Sjojgoe.

Het is de eerste keer in meer dan twee weken dat de Russische minister in het openbaar te horen was. Opmerkelijk, aangezien zijn land in oorlog verkeert met Oekraïne en Sjojgoe toezicht houdt op wat de Russen een “speciale militaire operatie” noemen in het buurland. Zijn afwezigheid voedde dan ook de geruchten dat Sjojgoe mogelijk met zijn gezondheid sukkelde of dat zijn vriendschap met president Poetin spaak was gelopen.

“Veel op zijn bord”

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov veegde die geruchten van tafel en zei dat Sjojgoe nu eenmaal “veel op zijn bord heeft omdat de militaire operatie gaande is”. Het is daarom begrijpelijk dat hij geen tijd voor de media heeft, klonk het.

Afgelopen donderdag verscheen Sjojgoe een eerste keer weer in beeld als een van de aanwezigen bij de veiligheidsraad van Poetin. Het was van 11 maart geleden dat de Russische politicus nog gezien was. Gisteren werd dan de video gedeeld waarin de defensieminister zelf ook het woord neemt.

Vertrouweling van Poetin

Sjojgoe behoort tot de vertrouwelingen van Poetin en maakt sinds zijn komst naar Moskou in 1990 carrière in het staatsapparaat. Hij is afkomstig uit een Siberische streek op zo’n 3.500 kilometer van de hoofdstad, waar hij ingenieur en lid van de communistische partij werd. Zijn moeder werd in Oekraïne geboren. Hij was in de jaren negentig in Moskou onder meer chef van de organisatie die noodsituaties moet aanpakken, minister van Noodsituaties en korte tijd gouverneur van de regio Moskou. Poetin stelde hem in 2012 aan als minister van Defensie.

