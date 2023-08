Spoor van Franse peuter Émile (2) eindigt dicht bij huis van grootouders, volgens speurhonden

KIJK. Opnieuw zwarte man doodgescho­ten in VS: “Agente dacht dat hij een mes vasthield, maar het was een stift”

In de Verenigde Staten is voor de zoveelste keer een zwarte man doodgeschoten door een politieagent. De 36-jarige Brandon Cole overleed begin deze maand tijdens een confrontatie met de politie in de stad Denver, in de staat Colorado. Eén van de agenten schoot twee keer op Cole omdat ze dacht dat hij haar met een mes bedreigde. Uiteindelijk bleek dat de dertiger gewoon een markeerstift in zijn handen had.