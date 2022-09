‘Spookvliegtuig’ dat dwars over Europa vloog en neerstortte in Baltische Zee blijkt van steenrijke Duitse familie en die was zelf aan boord

Het is nog altijd een mysterie wat er precies gebeurd is in het privévliegtuigje dat gisteren opsteeg in Spanje, het contact met de luchtverkeersleiding verloor, half Europa overvloog en uiteindelijk neerstortte in de Baltische Zee. Mogelijk maakte een probleem met de luchtdruk in de cabine dat de passagiers het bewustzijn verloren, waarop het toestel verder bleef vliegen tot de brandstof op was. Intussen werd duidelijk dat het toebehoorde aan een welgesteld Duits gezin.

Het gaat om een 72-jarige zakenman - die ook de eigenaar was van het vliegtuig en vermoedelijk achter de stuurknuppel zat - zijn vrouw (68), een dochter (26) en de vriend van de dochter (27). Familie van het gezin heeft dat bevestigd aan de Duitse krant ‘Express’.

De zakenman - Peter Griesemann - staat aan het hoofd van de ‘Griesemann Gruppe’, een groot ingenieursbureau dat zich bezig houdt met de bouw en het onderhoud van industriële installaties. Tot het bedrijf behoort ook een charterfirma voor privéjets - GG Rent - dat gevestigd is in Bergisch Gladbach. Daar was ook het bewuste toestel geregistreerd. De man is ook zeer actief in het carnavalsleven in Keulen.

Paarden

Zijn dochter Lisa kwam vorig jaar nog in het nieuws toen ze op 25-jarige leeftijd samen met haar vriend Paul Völlmer de bekende manege Dreilindenhof in het Duitse Wachtberg-Niederbachem kochten van baron Edouard de Rothschild. Internationaal veilinghuis Sothebys regelde de aankoop. Het ging om een landgoed van bijna 20 hectare. Onder meer de koninklijke familie van Qatar liet er zijn paarden trainen.

Volledig scherm De manege Dreilindenhof. © Gestüt Dreilindenhof

Volgens de krant ‘Diario de Sevilla’ heeft het gezin een woning in Zahara de los Atunes aan de Zuid-Spaanse Costa de la Luz en reist het regelmatig over en weer naar Keulen. Peter, echtgenote Juliane, dochter Lisa en haar vriend Paul namen dan ook vaak hun twee honden mee. Griesemann zelf vloog normaal gezien met het toestel. En dat was gisteren vermoedelijk ook het geval.

De lichte Cessna 551 met vluchtnummer OE-FGR steeg om 14:56 uur op vanuit Jerez de la Frontera. Kort daarna meldde het toestel problemen met de luchtdruk in de cabine. Toen het zich op 2.100 voet (640 meter) hoogte bevond, verloor het vliegtuig het contact met de luchtverkeersleiding.

Straaljagers

Spaanse en Franse straaljagers stegen op om poolshoogte te nemen, maar slaagden er niet in om via de radio contact te maken met de cockpit. De piloten konden ook niemand zien zitten in de cockpit en de cabine.

Volledig scherm © FlightRadar

Het vliegtuig veranderde tot twee keer toe van koers, eerst boven Parijs en daarna boven Keulen. Volgens de Franse luchtmacht passeerde het toestel ook in het Belgische en Luxemburgse luchtruim. Vervolgens zette het koers naar de Baltische Zee. Daarbij passeerde het vliegtuig het Zweedse eiland Gotland. Om 19.37 uur was op de trackingsite Flightradar24 te zien dat het aan snelheid en hoogte verloor.

Het toestel was toen 4 uur en 51 minuten onderweg. Mogelijks was de brandstof op. In een paar minuten tijd kwam het 5.000 meter omlaag. Volgens de Zweedse reddingsdienst begon het te tollen en stortte het in zee voor de kust van Letland, ten noordwesten van de stad Ventspils. Het verdween om 19.44 uur van de radar.

Cockpit

Johan Wahlstrom van de Zweedse Maritieme Administratie verklaarde dat een Duits en een Deens militair vliegtuig het privétoestel genaderd waren, maar ook zij hadden geen contact met de bemanning kunnen maken en vertelden dat ze niemand konden zien in de cockpit van het toestel.

Volgens luchtvaartexperts kan de drukval de bemanning van het vliegtuig hebben doen flauwvallen. Daarop kan het toestel ongecontroleerd verder gevlogen zijn tot het neerstortte. Dat kan ook verklaren waarom dochter Lisa - zelf ook piloot - het toestel niet overnam, mocht er iets met haar vader gebeurd zijn.

Plaats van de crash

Reddingsvliegtuigen, boten en helikopters zijn op de plaats van de crash op zoek naar slachtoffers. Onder meer Estland, Letland en Litouwen werken mee aan de operatie. Volgens de Zweedse krant ‘Aftonbladet’ hebben de reddingsdiensten olievlekken en wrakstukken ontdekt.

Volgens het hoofd van de Letse reddingsdienst, Peteris Subbota, wordt momenteel gezocht in een gebied van zes bij zes kilometer. De Oostzee is op dat punt ongeveer 60 meter diep. Dat de exacte plaats en tijd van het ongeval bekend zijn, maakt het zoeken wel gemakkelijker.

Volgens de Zweedse kustwacht hebben de inzittenden hoe dan ook wel weinig overlevingskansen.