Spoetnik-vaccin wordt te koop aangeboden voor 68 euro: duizenden Pakistanen in de rij

Liselotte viert Pasen in Spanje: “Op café mag, thuis niet”

3 april Door de coronamaatregelen kunnen we dit jaar niet traditiegetrouw met de hele familie paaseitjes gaan rapen. Ook Liselotte Rommel, die met haar gezin in het noorden van Spanje woont, moet haar plannen aanpassen. “Op publieke plaatsen mogen we met zes personen samenkomen, maar thuis is het enkel met je huisgenoten. We zullen Pasen dit jaar dus vieren met ons gezin van vier”, vertelt ze.