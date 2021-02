Spionageproces tegen Egyptisch-Duitse persmedewerker Merkel gaat van start in Berlijn

Het proces tegen een vermeende Egyptisch-Duitse spion die voor de persdienst van Angela Merkel werkte, is vandaag in Berlijn begonnen. Hij wordt ervan verdacht jarenlang informatie te hebben doorgespeeld aan de Egyptische inlichtingendienst.

Amin K. zou tussen 2010 en 2019 informatie hebben doorgespeeld aan de Egyptische algemene inlichtingendienst. De 66-jarige man was werkzaam in de bezoekersdienst van het Duitse federale perscentrum, een dienst die onder meer belast is met de communicatie over de activiteiten van de Bondskanselarij.

De man zou algemene opmerkingen hebben gemaakt over de wijze waarop de Duitse media het binnenlandse en internationale beleid over Egypte behandelen. Ook zou hij verzoeken van Egyptische inlichtingenagenten behandeld hebben en geprobeerd hebben om nog een spion te rekruteren. Tot slot wordt hij er ook van verdacht de namen van vijf in Syrië geboren collega's te hebben doorgegeven.

Volledig scherm Huidig president van Egypte Abdel Fattah Al-Sisi zou de geheime agenten aansturen. © AP

In ruil voor de verstrekte informatie hoopte hij een voorkeursbehandeling te krijgen van de Egyptische autoriteiten. Zo zou zijn moeder In Egypte een pensioen hebben ontvangen door zijn invloed.

Er zijn nog twee procesdagen gepland en het vonnis wordt begin maart verwacht. Volgens een rapport van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst zijn zowel de Egyptische buitenlandse als binnenlandse inlichtingendiensten actief in Duitsland.

Hun doel is informatie te verzamelen over Duitse tegenstanders van het Egyptische regime van president Abdel Fattah al-Sissi. In het bijzonder worden sympathisanten van het Moslimbroederschap, dat sinds 2013 in Egypte verboden is, geviseerd.