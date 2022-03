Spindoctor Poetin wil compensatie voor economische sancties en eist Alaska terug van de VS

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier.

Rusland wil aan de VS en aan Kiev eisen stellen, eens de zogenaamde “demilitarisatie van Oekraïne is voltooid”. Dat zei Matvejtsjev in de tv-show ‘Zondagavond’ op de Russische staatstelevisie. “We moeten nadenken over herstelbetalingen voor de schade die is veroorzaakt door de sancties en door de oorlog zelf, want ook dat kost geld, en dat moeten we terugkrijgen.”

Matvejtsjev vindt dat Rusland recht heeft op herstelbetalingen door de zware economische sancties, die het Westen het land oplegt voor de Russische oorlog in Oekraïne. Als compensaties schuift de adviseur van Poetin de Amerikaanse staat Alaska en Fort Ross in Californië naar voren. Twee historische nederzettingen die in de 18de en 19de eeuw bij het Russische rijk hoorden, voor ze werden verkocht aan de Verenigde Staten. Naast Alaska en Fort Ross wil Matvejtsjev ook Antarctica in handen krijgen. “Wij hebben het ontdekt, dus het behoort ons toe”, zei hij.

Verkocht

De Russen verkochten Alaska in 1867 voor 7,2 miljoen dollar aan de VS. Dat zou nu ongeveer 130,6 miljoen euro zijn. Fort Ross is vandaag Sonoma County en ligt op nog geen drie uur rijden van San Francisco. De nederzetting werd gebouwd in 1812 en verkocht aan een privé-eigenaar in 1841.

Matvejtsjev leek in de uitzending nog het idee van het gebruik van nucleaire wapens af te wimpelen. “Waarom zouden we dat doen? Zonder kunnen we hen ook neerhalen.” Presentator Vladimir Solovyov, van wie twee villa’s in Italië zijn aangeslagen als sanctie, stelde op zijn beurt executies of zelfs nucleaire aanvallen voor tegen “zij die ons geld afpakten”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.