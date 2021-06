Speurders vonden nog geen bewijzen van extremistisch motief mesaanval in Würzburg

VS, Ierland en VK willen spoedverga­de­ring van VN-Veilig­heids­raad over Tigray

3:17 De Verenigde Staten, Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben een spoedvergadering gevraagd van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de situatie in de Ethiopische regio Tigray. Dat werd vernomen in diplomatieke kringen. De rebellen hebben maandag Mekele, de hoofdstad van de noordelijke regio, heroverd op de interim-regering. De vergadering zou vrijdag kunnen plaatsvinden. Het is aan Frankrijk, de voorzitter van de Veiligheidsraad in juli, om de datum en het uur vast te leggen.