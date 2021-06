Speurders vinden 3.787 botten van zeker 17 slachtoffers onder huis van slager in Mexico

G7-landen eens over "concrete maatrege­len" voor bescher­ming klimaat

12 juni De groep van zeven belangrijke industrielanden is het volgens de Amerikaanse regering eens geworden over "concrete maatregelen" in de strijd tegen de klimaatverandering. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel wil de G7 tegen 2022 ook de verdeling van in totaal 2,3 miljard dosissen van coronavaccins in ontwikkelingslanden mogelijk maken.