Speurders verontrust omdat zelfs bloedhonden geen spoor kunnen vinden van Émile (2) in Frans bergdorpje

Woensdagavond werd de zoekactie door de procureur nog stopgezet, maar vanochtend zijn er toch een vijftigtal gendarmes aangekomen in Haut-Vernet waar Émile (2) zaterdag verdween. Volgens onze reporter ter plaatse zoeken ze nog een laatste keer in het oosten van het piepkleine gehucht. Wat speurders verontrusten vinden, is dat zelfs bloedhonden tot op heden geen enkel spoor hebben kunnen vinden van de Franse peuter.

KIJK. “Toch nog een laatste zoektocht om Émile te vinden”, stelt onze reporter ter plaatse vast

Een verdwijning. Veel vragen en heel weinig antwoorden. Bijna vijf dagen zijn verstreken sinds Émile verdween in Haut-Vernet in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence toen hij op bezoek was bij zijn grootouders. De verdwenen Franse peuter blijft compleet spoorloos. Het onderzoek “heeft in dit stadium geen nieuwe elementen aan het licht gebracht”, verklaarde de procureur van Digne-les-Bains eerder.

Het feit dat ook de inzet van sint-hubertushonden, ook wel bloedhonden genoemd, tot geen enkel spoor heeft geleid in het doorzochte gebied, verontrust alleszins de speurders. Het gebrek aan tastbare resultaten van de hondenteams verraste ook Stéphane Renaud, een hondentrainer die te gast was bij ‘BFMTV’. Volgens hem is het “onrustbarend” dat deze honden het spoor van het kind niet hebben kunnen traceren “in zo’n klein gebied”.

Volledig scherm Bloedhonden © Getty Images

“We hebben het hier over goed getrainde bloedhonden, die vooraf zijn geselecteerd. En dus niet zomaar honden die bij de gendarmerie binnenwandelen. Ze zijn klaar om iemand te gaan zoeken en het is echt geen groot gebied”, benadrukte hij. Volgens hem zou, zelfs als Émile in een gat of put was gevallen, “de hond aan de rand van de put zijn gaan staan”, zelfs als het kind op dat moment al gestorven zou zijn.

Ontvoering

“Als de hond het kind ruikt, of het nu dood of levend is, de hond zal het kleintje steeds vinden”, legde hij uit. En zo kwam de expert bij de hypothese van een ontvoering en dat het lichaam van de peuter verplaatst zou zijn met een voertuig zoals een quad, motor of auto. “Dat zou de zoektocht bemoeilijken, maar zeker niet onmogelijk maken”, verzekerde Renaud. “Als we het begin van een spoor ergens anders vinden, kunnen we een hond naar een andere plek brengen en een nieuwe start maken,” verzekerde de trainer.

Of de ultieme zoekactie vandaag iets te maken heeft met de 1.200 tips die de politie nog zou onderzoeken, is onduidelijk. Het uitkammen van de plek zou mogelijk tot 16:00 uur kunnen duren, weet de Franse nieuwszender ‘BFMTV’. De verhoren gaan vandaag eveneens verder en er zullen ook nieuwe mensen worden ondervraagd.

Sommige bewoners waren deze week niet aanwezig om met de speurders te praten. Anderen vertelden dat ze hun huis hadden verhuurd aan een derde partij en deze huurders zullen nu worden verhoord.

Andere voertuigen zullen ook worden geïnspecteerd en een aantal voorwerpen zijn al geanalyseerd. Er werd met name een bloedspoor gevonden op een auto, maar uit analyse is gebleken dat het van dierlijke oorsprong was.

Familiefeest

Woensdag raakte bekend dat Émile dan toch niet alleen zou zijn geweest met zijn grootouders op de dag dat hij voor het laatst gezien werd, zoals aanvankelijk werd gedacht. De politie was hier wel van op de hoogte, maar opteerde ervoor om dit niet eerder te communiceren.

Volgens ‘BFMTV’ was er een familiefeest aan de gang met een tiental aanwezigen, onder wie ook nonkel en tantes van de peuter en enkele minderjarigen. Tien mensen brachten het weekend door in het huis van de grootouders.