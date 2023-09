Speurders slopen enorme betonplaat in Frans bergdorp nadat afwijking was vastgesteld met sonar maar vinden kleine Émile niet

Samen sterk: onder bus vastgeraak­te tiener in Berlijn bevrijd met behulp van 40 mensen

Als alle beetjes helpen: in Spandau, een westelijk deel van de Duitse hoofdstad Berlijn, is een 18-jarige jongeman maandag op spectaculaire wijze bevrijd van onder een bus. De tiener was na een ongelukkige val vast komen te zitten onder een van de achterste wielen. En toen hielpen zomaar even veertig mensen om de bus op te tillen.