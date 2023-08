Speurders beschouwen beruchte seriemoordenaar als hoofdverdachte in twee onopgeloste moordzaken

Schot rijdt fietser dood en begraaft zijn lichaam, vriendin praat hem vier jaar later aan de galg

Een Schot die in 2017 in dronken toestand een fietser doodreed, heeft alles in het werk gesteld om de zaak te verdoezelen. Alexander McKellar (31) begroef het lichaam met de hulp van zijn tweelingbroer in een afgelegen veengebied. Pas toen zijn vriendin hem twee jaar geleden aan de galg praatte, kwam de waarheid aan het licht. McKellar is nu veroordeeld tot twaalf jaar cel.