Spermadonor die zeker 550 kinderen verwekte, mag van Nederlandse rechtbank geen zaad meer doneren

Een zaaddonor die inmiddels al zeker 550 kinderen heeft, moet stoppen met het verstrekken van zijn sperma. Als hij toch doorgaat, moet hij een dwangsom van 100.000 euro per donatie betalen. Bovendien mag hij niet tegen wensouders zeggen dat hij bereid is om sperma te doneren en mag hij geen advertenties plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

De zaak was aangespannen door Stichting Donorkind. Die zegt dat de massadonatie gevaarlijk is voor de gezondheid van de kinderen, en later eventueel van hun kinderen. Zij zouden zonder het te weten een kind kunnen krijgen met een halfbroer- of zus.

Volgens Donorkind heeft de spermadonor, Jonathan M., zijn zaad verspreid via meer dan tien klinieken in binnen- en buitenland. De beklaagde moet een lijst opstellen van de instellingen waaraan hij sperma gedoneerd heeft. Als blijkt dat die lijst niet compleet is, krijgt hij een dwangsom van 25.000 euro per niet genoemde spermakliniek.



Jonathan zelf zei tijdens de zitting dat zijn aanpak "een geheel nieuw concept" is. Zijn advocaat zei dat mensen zelf kunnen beslissen wat ze met hun lichaam doen. Volgens de donor kunnen zijn kinderen onbewuste inteelt met een onbekende halfzus of halfbroer voorkomen door te zeggen dat hij hun vader is, maar de rechtbank veegde dat van tafel. Dat is persoonlijke informatie, en ze hoeven die niet met de rest van de wereld te delen, aldus de voorzieningenrechter in Den Haag.

Verschillende media brachten intussen aan het licht dat de Nederlandse man - Jonathan M. - ook in ons land actief is geweest. Tegen het einde van het jaar moet ook België over een register van spermadonoren beschikken, kondigde vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) daarop donderdag aan in Terzake. Met het register zouden de fertiliteitscentra op voorhand kunnen controleren of een donor niet bij meer dan zes verschillende vrouwen kinderen aan het verwekken is. Ook van Cryos en andere private donorbanken wil minister Vandenbroucke de garantie dat ze zich in België aan de “zesvrouwenregel” houden.