Spelletje verstoppertje eindigt fataal voor meisje (4), kinderopvang krijgt 15.000 euro boete

De feiten dateren van 16 maart 2020, de eerste dag van de lockdown op scholen en kinderopvangcentra in Nederland. Het Kindcentrum Bernhard in Steenwijk, onderdeel van de stichting Protestants Christelijke Kinderopvang Accrete, had slechts enkele kinderen over de vloer. Net als bij ons was opvang voor baby's, kleuters en jonge kinderen voorbehouden voor gezinnen waarvan de ouders in cruciale beroepen werken.