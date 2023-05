Spelers van Franse voetbalclub uitgesloten wegens weigering deelname aan campagne tegen homofobie

Grote verontwaar­di­ging onder LG­BTQ+-gemeen­schap: Seoul weigert toestem­ming voor Pride Parade

Vandaag heeft Seoul het verzoek afgewezen om in juli een Pride Parade te houden op het Seoul Plaza in het centrum. De Parade is onderdeel van een 17-daags festival ter ondersteuning van de LGBTQ+- gemeenschap. Het festival start op 22 juni en het evenement was gepland op 1 juli.