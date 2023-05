Speelt Zelensky stratego op hoog niveau? “Misleiding maakt ook deel uit van het tegenoffensief”

Oekraïne heeft voor het eerst in vijf maanden terrein heroverd. In Bachmoet, het epicentrum van de gevechten in Oost-Oekraïne, stierven 500 Russen en zijn de Oekraïners een paar kilometer opgerukt. Is dit het begin van het einde voor Rusland? Professor internationale politiek Sven Biscop en oud-kolonel Roger Housen analyseren: “Het tegenoffensief is eigenlijk al bezig.”