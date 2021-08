Spectaculaire overval op stad in Brazilië: banken geplunderd, gijzelaars vastgebonden op auto’s

VTM NIEUWS-oorlogjour­na­list Robin Ramaekers vanuit Islamabad: “Ook in Pakistan zijn taliban aanwezig”

29 augustus Er heerst chaos aan de grens met Pakistan. Duizenden Afghanen staan dagelijks in de rij aan de grensovergang Spin Boldak-Chaman in de hoop het land te kunnen ontvluchten. “Pakistan kijkt met argusogen naar de situatie in Afghanistan en probeert bij te dragen tot het doen slagen van een zogenaamde inclusieve regering waaraan de taliban werken. Er heerst grote angst dat er een massale stroom van vluchtelingen richting Pakistan zou komen en daarom heeft de Pakistaanse regering een enorm hekwerk van bijna 2500 kilometer lang opgetrokken langs de grens met Afghanistan”, getuigt VTM NIEUWS-oorlogjournalist Robin Ramaekers die vannacht Pakistan bereikte.