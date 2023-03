Spectaculaire beelden: huis ontploft letterlijk op het moment dat 6 brandweermannen binnen zijn, maar ze blijven als bij wonder ongedeerd

Op bovenstaande beelden is te zien hoe een huis in het Amerikaanse New Jersey plots ontploft. Op het moment van de ontploffing zijn zes brandweermannen aanwezig in het huis. Hun collega’s snellen te hulp terwijl de zes brandweerlieden als bij wonder bijna ongehavend naar buiten lopen. “Twee brandweermannen stonden in het deurgat en werden naar buiten geduwd door de explosie”, vertelt de brandweercommandant. De andere vier zaten op de eerste verdieping en liepen lichte verwondingen op.