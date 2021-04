Spectaculaire beelden: adelaar neemt hele vos mee

Nesje had dit keer dus een dode vos als aas neergelegd, in de hoop dat de arend hem zou komen halen. “Ik heb verschillende camera’s opgesteld. De meeste adelaars eten hun buik vol en vertrekken. Maar deze at een beetje van de achterpoot en nam de vos mee”, aldus de fotograaf. De camera’s reageren bovendien op elke beweging. Toen de fotograaf de beelden bekeek, kon hij zijn eigen ogen nauwelijks geloven, vertelt hij aan Dagbladet.

De ervaren Noorse natuurfotograaf zegt dat hoewel de steenarend kleiner is dan de zeearend, hij een zwaarder gewicht kan dragen, aangezien hij een kleiner lichaam heeft in verhouding tot de spanwijdte.

De vos is op zichzelf natuurlijk zwaar - over hoe zwaar hij werkelijk was, is discussie - maar de rugwind zou de adelaar geholpen hebben. De fotograaf weet niet over welke afstand de adelaar de vos heeft kunnen meenemen.