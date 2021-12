Spectaculair: Amerikaanse marine test laserwapen op drijvend doelwit in Midden-Oosten

De Navy heeft dinsdag 14 december vanop het oorlogsschip USS Portland een hoogenergetisch laserwapen afgevuurd op een doelwit dat in de Golf van Aden aan het dobberen was op het water. Het ging om een test. Eerder testte het Amerikaanse leger in mei 2020 het lasersysteem ook al eens in de Stille Oceaan om een vliegende drone uit te schakelen.

De test van dinsdag wou nagaan of lasers schepen ook kunnen verdedigen tegen kleine boten of onbemande vaartuigen. Zo zouden de Amerikanen dit systeem in het Midden-Oosten kunnen gebruiken in de strijd tegen met bommen geladen droneboten die de Houthi-rebellen in Jemen inzetten in de Rode Zee.